Wanessa e Buaiz assinam divórcio na sexta; veja principais cláusulas

O mais curioso, no entanto, é um acordo que eles deverão assinar, no qual prevê que nenhum dos dois crie ou coloque o ex-parceiro em situação de polêmica. Ou seja, nada de entrevistas sobre a separação ou posicionamentos acalorados nas redes sociais. Essa decisão foi feita por causa de contratos publicitários que os dois possuem e que exigem que tanto Buaiz quanto Wanessa fiquem longe de qualquer tipo de polêmica.

Fontes da coluna também detalharam que apesar do que muito se especula, os dois estão bem e mantêm uma relação saudável. Dentro de alguns dias Buaiz irá ao parque de diversões Beto Carrero World, em Santa Catarina, com os filhos. Enquanto Wanessa segue bem de saúde, focada em si, lidando com tranquilidade com as questões da separação e se relacionando amigavelmente com Buaiz.