Ministério da Saúde confirma primeiras mortes por febre oropouche no mundo

As vítimas são duas mulheres que moravam na Bahia com menos de 30 anos, sem comorbidades conhecidas, que apresentaram sintomas semelhantes aos de um quadro de dengue grave.

Segundo a secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) a primeira morte, foi no dia 27 de março e a vítima foi uma mulher de 24 anos que morava em Valença; o segundo caso foi registrado no dia 10 de maio e a vítima era residente do município de Camamu.

O Ministério da Saúde ainda investiga uma terceira morte em Santa Catarina que pode estar relacionada à febre oropouche. No Maranhão, foi descartada a suspeita de um quarto óbito.

Seis casos de transmissão vertical, onde a infecção é passada da grávida para o bebê, estão sendo investigados. Em Pernambuco, dois bebês morreram. Outros casos foram registrados na Bahia e no Acre, onde as crianças sobreviveram, mas apresentaram anomalias congênitas, como microcefalia. Houve também um registro de aborto espontâneo.

As secretarias estaduais de saúde, junto com especialistas e o Ministério da Saúde, estão analisando se há ligação entre a febre oropouche e os casos de malformação ou abortamento.