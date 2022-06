Advogados de Gladson dizem que decisão do STJ “não muda nada”; defesa irá recorrer

Os advogados do governador Gladson Cameli (PP), Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, se pronunciaram através de uma nota à imprensa sobre a decisão do STJ de negar o pedido de anulação do processo do governador na Operação Ptolomeu.

De acordo com os advogados, a decisão “não muda nada na prática”. Segundo a nota, não muda porque “apenas mantém a decisão da Ministra Nancy de dezembro de 2021, que deferiu as medidas que deram início à investigação”.

A defesa do governador recorrerá da decisão, “com o fim de determinar a anulação das medidas e o encerramento dessa abusiva investigação contra o Governador Gladson Cameli”.

Leia a nota na íntegra:

Nota à imprensa

O acórdão não muda nada na prática, uma vez que apenas mantém a decisão da Ministra Nancy de dezembro de 2021, que deferiu as medidas que deram início à investigação. De lá para cá, ficou claro que se trata de uma investigação com inúmeras irregularidades e, como era de se esperar, nada concluiu. A defesa recorrerá com o fim de determinar a anulação das medidas e o encerramento dessa abusiva investigação contra o Governador Gladson Cameli.

Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, advogados do Governador Gladson Cameli