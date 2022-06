Às vésperas do concurso, INSS institui seu Comitê Gestor; entenda!

O Instituto Nacional do Seguro Social publicou nesta sexta-feira, 24, uma portaria que regulamenta as competências do Comitê Gestor da carreira do seguro social. Entre as atribuições da equipe está a sugestão de concursos INSS.

Como informado por Folha Dirigida em maio deste ano, o cômite surge após a greve dos servidores, tendo como principal competência analisar e propor o aprimoramento dos processos de trabalho dos serviços previdenciários no âmbito da Reabilitação Profissional e do Serviço Social do INSS.

Vale lembrar que a minuta enviada em maio ainda previa a análise de propostas de lotação e sugestões de modificações na carreira do seguro social. No entanto, essas atribuições não constam na portaria publicada nesta sexta, 24.

Apesar disso, a mudança de escolaridade do cargo de técnico do seguro social está sendo discutida no Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). No último dia 13, uma proposta para alterar esse requisito foi apresentada pelo presidente da autarquia, Guilherme Serrano.

O documento prevê a alteração da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, com o intuito de exigir curso superior completo, em nível de graduação, para ingresso no cargo de técnico.

A minuta de exposição de motivos também já foi elaborada e anexada ao processo no último dia 8. No documento, o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, explica o que está por trás de tal decisão.

Conforme o documento, o nível de responsabilidade atribuída aos técnicos do seguro social advém em grande parte da gama de normativos que lhe são impostos, com inúmeras possibilidades de aplicação de leis e normas infralegais, o que demonstra a necessidade de competências e de conhecimento especializado.

“Ademais, a modernização dos processos de trabalho concretizada nos últimos anos torna urgente a atualização do cargo de técnico do seguro social, exigindo elevação do requisito de escolaridade do candidato para acesso ao cargo por meio do concurso público”, diz a minuta.

Na proposta encaminhada pelo presidente do INSS, Serrano lembra que a mudança de escolaridade está prevista no acordo de greve assinado com a categoria.

Apesar da proposta, ainda não é certa a exigência de tal requisito no próximo concurso INSS. Em 2021, durante entrevista com o setor de Gestão de Pessoas do INSS, a autarquia afirmou que tal mudança não estaria no próximo edital, mas sim em outros.

Concurso INSS terá banca em 60 dias e edital este ano

Com mil vagas autorizadas, o concurso INSS 2022 já tem data prevista para o anúncio da banca organizadora. Segundo o MTP, a empresa será escolhida daqui a 60 dias.

Desta forma, tudo indica que a banca organizadora será anunciada até agosto. Vale lembrar que o cronograma do projeto básico deste concurso é um pouco mais célere. Conforme o documento, esse processo pode ser concluído em 23 dias.

Confira abaixo o cronograma sugerido pelo INSS no projeto básico:

Definição das vagas do concurso INSS – três dias;

– três dias; Elaboração do projeto básico – oito dias;

– oito dias; Envio do projeto básico às bancas organizadoras – um dia;

– um dia; Recebimento das propostas das bancas – cinco dias;

– cinco dias; Escolha da banca – um dia;

– um dia; Elaboração do contrato – seis dias;

– seis dias; Assinatura do contrato – dez dias;

– dez dias; Elaboração do edital – cinco dias; e

– cinco dias; e Publicação do edital – quatro meses antes da data da prova.

Ou seja, entre os dias de julho e agosto, o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social já poderá contar com sua banca organizadora, ajudando assim no processo de estudo dos futuros candidatos.

Apesar de revelar a previsão para a escolha da banca, o MTP não deu mais detalhes sobre o concurso. Conforme a portaria autorizativa, o edital deve ser publicado até dezembro deste ano.

Pelo projeto básico do edital, as provas deverão ocorrer quatro meses após a publicação do edital. Esse prazo, no entanto, ainda pode ser reduzido para dois meses, como ocorreu com a Receita Federal, que também teve sua seleção autorizada.

Saiba como foi o último concurso INSS

Para quem deseja iniciar a preparação, o último edital do INSS pode ser usado como base. Realizado em 2015, o concurso contou com 950 vagas para técnicos e analistas.

A seleção teve a organização do Cebraspe. Os candidatos ao cargo de técnico foram submetidos a uma prova objetiva, contendo 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 sobre Conhecimentos Específicos. As disciplinas foram:

Conhecimentos Básicos – 50 questões

Ética no Serviço Público;

Regime Jurídico Único;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática.

Conhecimentos Específicos – 70 questões

Seguridade Social, incluindo Direito Previdenciário.

Foi considerado aprovado quem conseguiu, pelo menos, dez pontos em Conhecimentos Básicos, 21 em Conhecimentos Específicos e 36 no conjunto das provas.