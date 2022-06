Bolsonaro confirma que não haverá reajuste de servidor e diz que tenta elevar vale-alimentação

— Lamentavelmente, não tem reajuste para servidor. Nós estamos tentando agora, tem que vencer a legislação eleitoral, dobrar, no mínimo, o valor do auxílio alimentação — disse Bolsonaro, em entrevista no Palácio do Planalto.

Na semana passada, Bolsonaro já havia dito que “pelo que tudo indica” não seria possível conceder o aumento salarial aos funcionários públicos. Depois, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também afirmou que o governo não iria conceder o reajuste.