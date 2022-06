Casal morre em acidente poucas semanas antes de casamento em São Paulo

Um casal que planejava se casar no início do próximo mês morreu em um acidente de trânsito na madrugada desse domingo (5/ 6) na Rodovia Anhanguera, entre Campinas e Valinhos, no interior de São Paulo.

Ederson Bruno de Lira, de 40 anos, e Jaquelaine Aparecida Pompeu, 36, estavam em um carro Fiat Palio, quando foram atingidos na traseira por uma BMW. O Palio ainda bateu em outro veículo e ficou bastante destruído.

O motorista da BMW era um jovem de 24 anos que admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas não quis fazer o teste de bafômetro, segundo boletim de ocorrência a que o UOL Notícias teve acesso. Ele vai responder em liberdade por lesão corporal e homicídio culposo, quando não existe intenção de matar.

