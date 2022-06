Cauã Reymond posa de cueca e proporciona caos na web: “Sextou forte”

O ator Cauã Reymond, de 42 anos, proporcionou a euforia dos milhares de seguidores de plantão em plena manhã desta sexta-feira (17), ao publicar um clique apenas de cueca.

Em sua conta do Instagram, o galã da Globo trouxe uma foto em preto e branco, onde exibiu os músculos das coxas, braços e colocou ‘pra jogo’ o tanquinho definidíssimo, deitado em uma rede. “Sextou”, escreveu Cauã Reymond, na legenda.

“Sextou forte”

Nos comentários, diversos seguidores reagiram e rasgaram elogios pela boa forma do famoso. “Que bom dia”, derreteu-se a cantora e drag queen Pabllo Vittar. “Sextou forte”, disse o ator Julio Rocha. “Jesus, me abana”, “Eita, quanta beleza”, “Já acordei pecando”, acrescentaram outros.

Cauã Reymond (Foto: Matthew Brookes/Reprodução/Instagram)

Relacionamento

Recentemente, Cauã Reymond abriu o coração e fez uma reflexão sobre o rótulo do “amor perfeito” nas relações, em entrevista ao Splash, do portal UOL. Ele, que atualmente é casado com a modelo Mariana Goldfarb, deu sua opinião.

“Vivemos tempos de mais liberdade e hoje já conseguimos enxergar o amor e os relacionamentos de forma mais real, menos perfeccionista e idealizada. Não existe fórmula única da felicidade e amor, cada um tem seu próprio jeito de sentir, amar, demonstrar e viver suas histórias”, declarou o artista.