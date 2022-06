Concurso Receita remuneração: veja quanto ganham o auditor e analista

No concurso Receita, remuneração é um item que chama atenção dos candidatos. Tanto o analista quanto o auditor possuem ganhos bem atrativos e que com certeza vão te convencer a dar o gás nos estudos em busca de uma vaga no órgão.

Afinal, você sabe quanto ganham esses servidores? Essa ainda é a sua dúvida para ter a certeza se embarca nessa oportunidade?

Então fique nessa matéria que a Folha Dirigida te conta mais detalhes sobre concurso Receita e remuneração desses dois cargos.

Afinal, além da estabilidade, um bom salário co excelentes benefícios é tudo que um servidor busca, né? Ingressar na carreira pública é difícil, mas tem as suas vantagens.

Concurso Receita: remuneração pode chegar a R$21,4 mil

Se você já viu por algum lugar que o concurso da Receita tem ganhos bem atrativos, essa afirmação não está errada.

A remuneração do analista pode ultrapassar os R$12 mil, inicialmente, enquanto na do auditor os dígitos se invertem e podem chegar a pouco mais de R$21 mil mensais, em início de carreira.

Veja a seguir:

Cargo Vencimento (início de carreira) Auxílio-alimentação Remuneração total Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil R$11.684,39 R$458 R$12.142,39 Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil R$21.029,09 R$458 R$21.487,09

Em ambos os casos, a remuneração está somada apenas com o valor fixo do auxílio-alimentação, que é de R$458, atualmente, para os servidores federais.

No entanto, o valor final da remuneração ainda pode ser maior. Você sabia?

Isso porque os servidores da Receita Federal ainda poderão fazer jus a benefícios como:

bônus de eficiência;

auxílio saúde;

plano de saúde; e

auxílio pré-escolar

Mesmo havendo os descontos em folha de pagamento, que devem ser referentes ao Regime Próprio de Previdência Social e IRRF, ainda sim fica uma remuneração atrativa a vantajosa.

O que é preciso para participar do concurso Receita Federal?

Em ambos os cargos, seja analista ou auditor, o requisito é de nível superior como comprovação de escolaridade.

Ainda não se sabe se as carreiras virão com oferta para áreas específicas. Mas, certamente haverá a chance para disputa em qualquer graduação.

O diploma precisará ser de instituição devidamente registrada e reconhecida no Ministério da Educação (MEC).

Além desse requisito, há ainda outras exigências, como:

ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida em edital;

ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n. 70.436, de 18/04/1972;

gozar dos direitos políticos;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

ter idade mínima de 18 anos;

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por junta médica oficial;

apresentar declaração de bens com dados até a data da posse;

apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.

Quando e como foi o último concurso da Receita Federal?

A Receita Federal não realiza concurso desde 2014 para servidores efetivos. Em ambos os casos, a Escola de Administração Fazendária – ESAF foi a banca organizadora. A oferta foi para 278 vagas para auditor-fiscal. Já para analista, o último concurso é de 2012.

No caso do auditor, os concorrentes passaram por provas objetivas e discursivas e sindicância de vida pregressa.

[AUDITOR] A prova objetiva contou com 140 questões, sendo 70 de Conhecimentos Gerais (20 de Língua Portuguesa, dez de Inglês ou Espanhol, dez de Raciocínio Lógico-Quantitativo, dez de Administração Geral e Pública, dez de Direito Constitucional e dez de Direito Administrativo) e 70 de Conhecimentos Específicos (15 de Direito Tributário, dez de auditoria, 20 de Contabilidade Geral e Avançada, dez de Legislação Tributária e 15 de Comércio Internacional e Legislação Aduaneira). contou com 140 questões, sendo 70 de Conhecimentos Gerais (20 de Língua Portuguesa, dez de Inglês ou Espanhol, dez de Raciocínio Lógico-Quantitativo, dez de Administração Geral e Pública, dez de Direito Constitucional e dez de Direito Administrativo) e 70 de Conhecimentos Específicos (15 de Direito Tributário, dez de auditoria, 20 de Contabilidade Geral e Avançada, dez de Legislação Tributária e 15 de Comércio Internacional e Legislação Aduaneira).

Já para analista, também foram aplicadas provas objetivas e discursivas. Além de uma etapa de sindicância de vida pregressa.