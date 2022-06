Concursos Públicos: 14 editais previstos em junho para nível médio

O mês de junho chega com muitas oportunidades de concursos públicos para os candidatos de nível médio de escolaridade e uma dessas vagas pode ser a sua chance para garantir uma vida de estabilidade.

São muitos editais previstos em diversas áreas de atuação, diferentes órgãos e estados. Por isso, iremos listar os principais certames para que você tome a sua decisão e busque o seu sonho.

Polícia Científica GO

Entre os concursos públicos a serem publicados no mês de junho está o da Polícia Científica do Goiás, que oferecerá um total de 215 vagas, sendo 70 para o cargo de Auxiliar de Autópsia que exige nível médio de escolaridade.

Os salários iniciais são de R$ 3.978. O Instituto AOCP será a banca responsável por organizar o certame.

Concurso Sejus ES

Outro edital aguardado é o da Secretaria de Justiça do Espírito Santo, de acordo com informações repassadas pelos próprio órgão.

A expectativa é que sejam oferecidas 600 vagas para o cargo de Inspetor Penitenciário, que traz salário de R$ 3.107,65, além de R$ 300 de auxílio refeição.

Polícia Civil de Rondônia

Os concursos públicos para a área policial são muito visados e o concurso PC RO é uma boa opção para aqueles que buscam uma chance.

A Cebraspe já foi instituída como a banca organizadora do certame, que também oferecerá vagas para nível médio. Confira todos os detalhes aqui!

Polícia Civil Piauí

Outro edital aguardado é o do concurso PC PI, que pode ser lançado no mês de junho de 2022. Para este certame foram solicitadas 334 vagas, podendo chegar até 379 se levarmos em consideração o cadastro reserva.

As últimas seleções para alguns dos cargos ocorreram há 10 anos, ou seja, há uma defasagem na corporação.

Fundase RN

No nordeste do país, o concurso para a Fundação de Atendimento Socioeducativo é aguardado. Serão 577 vagas distribuídas entre candidatos de níveis médio e superior.

A Fundase RN oferece salários que vão de R$ 1.899,31 a R$ 3.189,39. Confira todas as informações aqui!

Polícia Militar ES

Mais concursos públicos para a polícia, já que a PM ES pretende reestabelecer o seu quadro de servidores com um edital que contemplará vagas para nível médio.

O extrato de contrato com o Instituto AOCP já foi publicado e o edital pode ser publicado a qualquer momento.

Detran DF

O concurso Detran DF deve ter edital publicado com 366 vagas no mês de julho, segundo o diretor-geral, Thiago Nascimento, afirmou para a equipe de jornalismo do Direção Concursos.

A oportunidade para nível médio é para a função de Técnico, que oferecerá 89 vagas imediatas e outras 151para cadastro reserva.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Outro certame aguardado para junho é o concurso TJMG, que oferecerá oportunidades para a carreira de Oficial Judiciário nos cargos de Assistente Técnico de Controle Financeiro e Oficial de Justiça, ambos de nível médio.

O salário inicial é de R$ 2.986,57, além de benefícios.

Defensoria Pública de Mato Grosso

Há muitas vagas de concursos públicos aguardadas em junho e o concurso DPE MT é outro certame muito visado.

A IBFC será responsável pelos procedimentos do certame, que oferecerá 13 vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva.

Concurso Embasa

O Instituto AOCP foi escolhido para organizado o certame desde o mês de dezembro de 2021, ou seja, o edital é iminente!

Ao todo serão 930 vagas que contemplem oportunidades para profissionais de nível médio nos cargos de:

Agente administrativo (R$1.551,76)

Agente Operacional (R$ 1.122,84)

Assistente de laboratório (R$ 1.551,76)

Operador de processos de águas e esgotos (R$ 1.551,76)

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte

A comissão do concurso AL RN informou que o edital será publicado no dia 21 de junho e as provas serão em setembro.

De acordo com o projeto básico serão 47 vagas imediatas e para nível médio haverá as seguintes chances:

TÉCNICO LEGISLATIVO – APOIO ADMINISTRATIVO – 13 vagas

TÉCNICO LEGISLATIVO – CONTABILIDADE – 3 vagas

TÉCNICO LEGISLATIVO – EDIFICACOES – 1 vaga

Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Entre os concursos públicos para área legislativa está o edital do concurso ALMG, visto que não há edital vigente para o órgão desde 2018.

É certo que haverá 149 vagas para Técnico de Apoio Legislativo. O certame ficará sob responsabilidade da Fumarc (Fundação Mariana Resende Costa).

Tribunal de Contas do Tocantins

O concurso TCE TO está iminente, já que a FGV (Fundação Getúlio Vargas) foi escolhida por dispensa de licitação para organizar o certame.

Serão ofertadas 55 vagas imediatas e mais formação de cadastro reserva. Para nível médio haverá o cargo de Assistente de Controle Externo (Apoio Técnico e Administrativo) com15 vagas + CR.

Polícia Militar de São Paulo

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi definida a banca que ficará responsável pelo concurso PM SP que tem a expectativa de oferecer 2.700 vagas.

As oportunidades serão para a carreira de Soldado 2ª Classe e o edital deve ser publicado ainda no mês de junho! Saiba detalhes aqui!