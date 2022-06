Confira a lista de acreanos contemplados com CNH Social, de forma gratuita

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou nesta quinta-feira (2) a lista de acreanos que foram contemplados com a CNH SOCIAL – programa que habilita pessoas gratuitamente, criado pelo Governo do Estado do Acre.

A contar da publicação da portaria, o candidato selecionado terá o prazo de 10 dias para realizar sua matricula, munido do CPF, Carteira de Identidade ou equivalente e comprovante de endereço.

Os interessados devem comparecer à Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Avenida Ceará, n 3059, Bairro Jardim Nazle. Os candidatos selecionados para cidades do interior do Estado devem procurar a CIRETRAN da localidade.

Confira a lista: