Dedé Santana sofre reviravolta, torna-se morador de rua e dorme na praia

O humorista Dedé Santana é um dos maiores nomes da comédia no Brasil, e ficou conhecido pelo programa Os Trapalhões, da Globo. Vale recordar que ao lado de Didi, o comediante conquistou a fama e o sucesso, mas antes disso tudo, passou por muitas dificuldades que o público não imagina. Dessa forma, Dedé resolveu revelar que durante o início da carreira, não foi nada fácil na sua vida pessoal.

Em resumo, o ex-colega de de Didi, durante uma entrevista a um podcast, abriu o coração e contou que passou por alguns perrengues no meio artístico, no início da carreira. Isso porque, artista, que era palhaço de circo desde menino, viajou para o Rio de Janeiro em busca de mais oportunidades

Hoje em dia Dedé Santana está tem uma carreira e vida nos eixos, após seus altos e baixos ao longo de tudo. No entanto, logo que chegou no Rio de Janeiro, nos anos 1960, as coisas eram muito difíceis para o menino. O palhaço não levou pouco tempo para acabar com o pouco dinheiro que trouxe

Por fim, Dedé acabou se viu vivendo em situação de rua por um tempo, já que não tinha outra opção. O comediante ficava ao relento nas praias de Copacabana, sem ter onde dormir. Ele ainda conta com detalhes como fazia para sobreviver, dormindo ao dia e a noite ficando acordado, com medo da vida nas ruas.

Dedé Santana recebe oportunidade e muda de vida

Contudo, Dedé revela que a situação teve fim quando lhe foi oferecida ajuda.

Em resumo, um funcionário de um teatro lhe estendeu a mão. “Eu achei que estava com muito dinheiro, mas a grana acabou. Aí comecei a dormir na praia, tomava cafezinho e tal. Aí fiz amizade com um cara que fazia a limpeza no teatro e ali eu contei minha história. Eu comecei a ajudar ele e ele dividia a comida comigo. Foi quando eu pedi pra dormir no teatro”, disse o humorista.

“Depois, ele foi me apresentar ao pessoal e comecei a entregar café, virei o office boy. Um dia faltou o ator principal e eu disse que eu fazia aquele papel… Aí eu não parei mais, mas foi difícil. Eu estava passando fome. Estava tomando café com pão sem manteiga”, relatou.