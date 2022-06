Depois de quebrar celular e dar soco em esposa, idoso é morto com facada

Depois de agredir a esposa, conforme o boletim, o idoso entrou na casa e começou a jogar as coisas da mulher para fora. Neste instante, com medo de ser agredida novamente, ela entrou na casa e pegou uma faca.

Após jogar os pertences dela para fora da casa, o idoso, segundo a mulher, partiu para cima dela novamente, momento em que ela o golpeou na região do abdômen com a faca. Durante toda a ação a mulher disse que estava com o filho de oito meses no colo.