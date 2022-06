Vagas de emprego na área de enfermagem; salário chega a R$ 3 mil

São 32 vagas para técnico de enfermagem e duas para enfermeiros. Os interessados podem se candidatar no site da recrutadora . O processo seletivo conta com entrevista e dinâmica de grupo presencial. A companhia informou que vai aumentar o quadro para atuação em pesquisas.

Os interessados para as vagas de enfermeiro devem ter ensino superior completo, registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ativo, experiência no cargo com habilidade em punção venosa e conhecimento em pacote office.

Vagas de técnico de enfermagem

Já para o cargo de técnico de enfermagem, os candidatos precisam ter ensino superior completo em enfermagem ou curso técnico completo em enfermagem.

Também é exigido registro no Coren ativo, experiência na área de atuação, e em hospital, laboratorial ou pesquisa clínica, habilidade em documentação GCP.

Benefícios dos contratados