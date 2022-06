Energisa faz obras de melhorias em Campo Novo de Rondônia

No próximo sábado (25), a energia elétrica do distrito de Rio Branco, localizado no município de Campo Novo de Rondônia, será desligada entre 8h e 13h por um bom motivo. Uma força tarefa da Energisa vai atuar no distrito para renovar a rede de energia, substituir isoladores, transformadores e realizar a poda de árvores. É a primeira etapa do investimento de R$ 4,4 milhões previsto para a localidade este ano.

Desde que a Energisa assumiu a concessão em Rondônia, no fim de 2018, Campo Novo de Rondônia já recebeu R$ 20,5 milhões em investimentos. Com o montante destinado ao município em 2022, o volume total de recursos alocados vai alcançar cerca de R$ 25 milhões.

Em 2021, foram realizadas nove manutenções preventivas na cidade que resultaram na melhoria de 36% da qualidade de energia, comparando os indicadores de 2021 com o ano de 2019, o que representa 13 horas a mais de energia. Os índices do estão dentro das metas da Aneel, órgão regulador do setor, que estabelece parâmetros de qualidade.

Alfredo João de Brito, gerente de construção e manutenção da concessionária, explica que serviços como podas e trocas de equipamentos, por segurança, precisam ser feitos com a rede desligada. “É um período curto de interrupção do fornecimento, mas que vai trazer resultados significativos na qualidade do fornecimento para os moradores”, frisou.

Ele alerta a população para evitar qualquer tipo de intervenção na rede nesse horário, já que a energia poderá ser religada a qualquer momento caso os serviços sejam finalizados antes do prazo.

Brito ressalta que, apesar do investimento substancial, episódios de falta de energia podem ocorrer provocados por fatores climáticos, acidentes de trânsito e até intervenções indevidas na rede. A modernização do sistema, o aumento no número das equipes e as manutenções preventivas contribuem para que o fornecimento seja retomado no menor tempo possível, atingindo o menor número de clientes. “Nas áreas urbanas, onde há grandes concentrações de clientes, tecnologia e automatização das redes possibilita que façamos manobras para reduzir o impacto das ocorrências. Mas para o interior, o acesso às localidades ainda é um desafio, mas aumentamos o número de equipes, temos uma frota mais adequada para a realidade do nosso estado”, explica.

Acesse www.energisajuntos.com.br/ro para detalhes do pacote de investimentos de R$ 742 milhões previstos para Rondônia durante o ano de 2022.