Exército divulga primeiras imagens de operação de buscas por jornalista e servidor da Funai

Os militares que buscam pelo indigenista Bruno Pereira, servidor da Funai, e pelo jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do “The Guardian”, usam lanchas Guardian e voadeiras para facilitar o deslocamento em rios com muitas pedras no fundo. A maior parte das buscas se concentram nos rios Jovari, afluente do Solimões, e no Itaquaí, que fica perto do município de Atalaia do Norte. Nas primeiras fotos liberadas sobre a operação pelo Exército, militares com roupa camuflada fazem manobras em busca de pistas que levem ao paradeiro dos dois desaparecidos.