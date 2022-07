Projeto busca conciliar produção de gado e conservação de onças

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) desenvolve, desde 2016, o projeto “Felinos Pantaneiros” em uma região da Serra do Amolar, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O principal objetivo do projeto é a realização de ações que diminuam o conflito provocado pelo ataque de onças-pintadas ao gado. O g1 visitou o projeto de perto e apresenta as ações desenvolvidas no bioma.