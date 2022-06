FIEAC recebe ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) recebeu, nesta quarta-feira, 1º de junho, a visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Paulo Alvim, acompanhado da diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Antônia Franco, e de outros integrantes do Ministério.

A comitiva foi recebida pelo presidente da FIEAC em exercício, João Paulo de Assis Pereira, diretores da instituição, presidentes de sindicatos industriais e de outras federações do setor produtivo. Também estiveram presentes o governador Gladson Cameli e o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, que apresentou ao ministro as principais ações que o governo tem realizado na área de tecnologia e inovação, além de detalhar os potenciais do Acre.

Também foi apresentado a Paulo Alvim e sua equipe o Hub SENAI de Inovação e Tecnologia, previsto para ser inaugurado no início de 2023, no estado. “Esse Hub tem como proposta fortalecer o ecossistema de inovação acreano, gerando novas oportunidades de negócios e contribuindo para o aumento da competitividade das empresas locais”, explicou a gerente do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, Tânia Lúcia Guimarães.

Após as apresentações, o ministro falou da possibilidade de o MCTI firmar parcerias com o estado. “Discutimos demandas que teremos com a Seict, sendo que algumas iremos prontamente atender e construir uma agenda de trabalho. Temos também a oportunidade de parceria com a FIEAC e os setores acadêmico e empresarial. E o SENAI já é nosso parceiro em todo o país e aqui no Acre não será diferente”, garantiu Alvim.

O presidente da FIEAC em exercício agradeceu a visita do ministro e enalteceu o apoio que o governo federal tem dado ao Acre. “Acredito que teremos um desenvolvimento grande nos próximos quatro anos. Estamos em um momento propício para isso. Hoje, os empresários têm um espaço importante para dialogar com os governos estadual e federal e isso resultará em avanços importantes em todas as áreas”, salientou João Paulo Pereira.