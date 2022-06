Flamengo x Tolima: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O Flamengo entra em campo na Colômbia para superar o surto de Covid-19 e assumir o favoritismo contra o Tolima pelas oitavas de final da Libertadores. Sem sete jogadores que testaram positivo, a equipe abre o mata-mata da principal competição do continente nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.

Sem nem mesmo o técnico Dorival Júnior, que está suspenso pela Conmebol por atitude antidesportiva no confronto com o Independiente, pela fase de grupos da Sul-Americana, quando comandava o Ceará, o Flamengo terá Lucas Silvestre no comando e um time que mantém a estrutura com três volantes. Diego Ribas foi o escolhido para entrar no meio de campo, enquanto David Luiz, Filipe Luís e Everton Ribeiro retornam ao time em relação ao 3 a 0 sobre o América-MG.

O Tolima tentará superar o trauma da perda do título colombiano no último domingo, já nos acréscimos, para o Atlético Nacional. A equipe conta com o apoio da torcida, mas também tem baixas importantes por lesão, como os atacantes Plata e Ibarguen.

Tempo real: o ge acompanha todos os lances do jogo.

Transmissão: Espn e Star+

Escalações prováveis

Flamengo – técnico: Lucas Silvestre

Com muitos desfalques por Covid e suspensão, Dorival Júnior optou pela entrada de Diego na equipe para manter o esquema com três volantes e acabou sacrificando Pedro, que teve boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG. O camisa 10 será o primeiro dos três volantes com Thiago Maia e Andreas Pereira, com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel na frente. Na defesa, David Luiz e Filipe Luís voltam nas vagas de Gustavo Henrique e Ayrton Lucas.

Flamengo entrará em campo com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Diego, Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Gabriel.

Quem está fora: João Gomes (suspenso); Rodrigo Caio (tendinite no joelho esquerdo); com Covid: Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Willian Arão, Matheus França, Daniel Cabral e Kauã; Bruno Henrique (cirurgia no joelho).

Tolima – técnico: Hernán Torres Oliveros

O Tolima entre em campo abalado pela perda do título colombiano já nos acréscimos da partida contra o Atlético Nacional, no último domingo, em casa. A equipe de Hernán Oliveros vencia por 2 a 0 e levava a decisão para os pênaltis quando sofreu o gol decisivo. Como se não bastasse o impacto psicológico, a equipe tem desfalques importantes para encarar o Flamengo, como os atacantes Anderson Plata e Andres Ibarguen, além do lateral Marulanda, lesionados.

Provável escalação tem Cuesta, Mosquera, Quiñones, Moya e Angulo; Rovira e Ureña; Miranda, Catãno e Lucumí; Caicedo.

Arbitragem