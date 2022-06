Friale diz que frio polar chega ao Acre a partir das 10h desta sexta e faz alerta: “Queda de granizo”

O pesquisador Davi Friale atualizou nesta quinta-feira (9), as informações sobre da “poderosa onda de frio polar” que chega ao Acre nesta secta-feira (10).

Ele alertou que a mudança de temperaturas vem acompanhada de ventos fortes, cujas rajadas, em alguns pontos, podem passar de 60km/h. “O choque desta onda com o calor e a umidade da região provocará temporais, com chuvas intensas, raios, ventanias e eventual queda pontual de granizo, em todo o Acre, principalmente, nas regiões de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e Tarauacá. Alertamos para a alta probabilidade de transtornos à população nesta sexta-feira, com queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações e alagamentos de ruas, tendo em vista os ventos fortes e o significativo volume de chuva, além do perigo potencial dos raios. Assim, é importantíssimo que a população e as autoridades fiquem muito atentas, a fim de se evitar maiores prejuízos ou transtornos”, disse.

Segundo Friale, o frio polar chega primeiro a Rio Branco, Brasileia e proximidades. “Os primeiros ventos fortes ocorrerão por volta de meio-dia desta sexta-feira, entre 10h da manhã e 2h da tarde, com alto poder de causar transtornos à população. Até por volta das 11h da noite, todo o Acre já estará tomado por tais ventos que trarão mais uma friagem típica à região”, afirmou.

Apesar de as temperaturas caírem bruscamente a partir da tarde desta sexta-feira, será ao amanhecer de segunda e terça-feira que os termômetros marcarão entre 10 e 13ºC e será o recorde de frio deste ano. “Embora a temperatura real fique entre 10 e 13ºC, a sensação térmica será inferior a 9ºC, para quem estiver exposto aos ventos intensos que estarão soprando até domingo”