Governo divulga programação do aniversário de 60 anos de autonomia do Acre

Na próxima quarta-feira, 15, o Acre alcançará seis décadas de elevação à categoria de Estado. Para celebrar a data, o governo já definiu a programação que marcará a comemoração. A principal delas é a tradicional substituição da bandeira acreana, no Centro Histórico da Gameleira, em Rio Branco.

A cerimônia ocorre a partir das 16h e é aberta ao público. O rito da troca do pavilhão será feito por militares do Corpo de Bombeiros e contará com a presença do governador Gladson Cameli e das principais autoridades do estado.

Logo após a solenidade, às 17h30, a Fundação Elias Mansour faz a abertura da exposição de obras do artista plástico Jorge Rivasplata sobre a Revolução Acreana. Os quadros ficarão disponíveis para apreciação dos visitantes na Galeria de Arte Juvenal Antunes.

A partir das 18h, no calçadão da Gameleira, a Feira da Economia Solidária inicia suas atividades com a ofertas de produtos variados, artesanato e comidas típicas regionais à população.