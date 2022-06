Governo divulga resultados de avaliação médica do Instituto Socioeducativo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, dois editais com os resultados preliminares para os candidatos que estão aptos na avaliação médica e os candidatos que declararam deficiência (PCD).

Quanto ao pedido de revisão, os candidatos que declararam deficiência podem contestar os resultados preliminares, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, no site www.ibade.org.br, a partir das 8h do dia 27, segunda-feira, até às 18h da terça-feira, 28, considerando o horário local da cidade de Rio Branco.

O link pode ser visualizado por meio do endereço eletrônico: DO16559595649317.pdf .