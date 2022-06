Homem que matou namorada no AC e jogou corpo em cisterna é condenado a mais de 30 anos

Rodrigo Duarte Gomes, de 35 anos, foi condenado a mais de 35 anos de prisão pela morte da namorada Rosiane Martins Cavalcante, de 26 anos.

O crime aconteceu em agosto de 2020. A vítima foi assassinada e jogada dentro de uma cisterna com fio enrolado no pescoço no bairro Eldorado, em Rio Branco.

O julgamento aconteceu nesta terça-feira (14), na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O Ministério Público do Acre (MPAC) denunciou o acusado pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio, furto e ocultação de cadáver.

Rodrigo deve cumprir a pena em regime inicial fechado. O direito de recorrer em liberdade foi indeferido pela Justiça.

Outro homem acusado de participação no crime foi impronunciado, razão pela qual não foi julgado. A sessão do Júri Popular foi conduzida pela juíza Luana Campos, titular da unidade judiciária.

O crime foi motivado por ciúmes, de acordo com os autos.