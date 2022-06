Humaitá e Rio Branco jogam domingo no estádio Florestão

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez modificação de local e horário da partida entre Rio Branco e Humaitá, válida pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo no site da entidade esportiva apontava no início da semana para a realização da partida no estádio Arena da Floresta, mas nesta terça-feira (28), o site fez a modificação para o estádio Florestão, ocorrendo não às 16h, mas sim, às 17h.

Na vice-liderança do grupo 1 e somando 21 pontos, o Rio Branco chega para a partida precisando de uma vitória para carimbar vaga antecipada à próxima fase do torneio. Por outro lado, o Humaitá já não tem chances de classificação e vai a campo apenas para cumprir tabela. O atual campeão acreano fez apenas seis pontos em 11 jogos disputados.

Reintegrados

Após uma semana de suspense, a diretoria do Rio Branco resolveu reintegrar o atacante Wanderson e o volante Léo. Os dois atletas estavam afastados dos treinos por indisciplina, mas após muita conversa entre comissão-técnica e diretoria, a dupla foi reintegrada para seguir no clube para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D.