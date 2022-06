Igreja recebe a maior Companhia de Artes e Teatro cristão do Brasil, em Rio Branco

A Cia de Artes Nissi nasceu no ano 2000 com a peça “O Jardim do Inimigo”, já apresentada para mais de 10 milhões de espectadores em todo o Brasil e em outras partes do mundo. Há mais de 20 anos, atua no Brasil e em outros países nos cinco segmentos da arte: teatro, dança, música, circo e cinema, sendo pioneira no ramo da arte cristã brasileira.

A Cia também é uma ONG que levanta recursos para sustentar projetos sociais através da arte. Equipes de teatro formadas por artistas missionários se espalham pelas 5 regiões do país e pelo exterior, com apresentações em igrejas, escolas, creches, presídios, asilos, praças públicas, entre outros lugares.

Todos os anos as equipes de artistas missionários viajam os 27 estados do país para apresentarem espetáculos que levam arte, esperança e uma mensagem de fé a todos que prestigiam.

Promovendo também ações sociais, como arrecadação de alimentos para comunidades locais e fundos financeiros para os vários projetos sociais no Brasil e na África.

No dia 06 de Julho às 19h a Igreja Casa da Benção no bairro vitória estará recebendo a companhia com o espetáculo teatral: “O Tribunal”. Uma peça que retrata temas da atualidade como: crises de identidade e liberdade de expressão.

A entrada será 1kg de alimento não perecível, com a arrecadação a igreja montara cestas básicas para doação a famílias carentes da regional cadastradas no serviço social da instituição.

Para conhecer mais sobre a CIA Nissi acesse: http://www.br.cianissi.com/inicio

Para saber mais sobre o evento e a igreja responsável acesse: https://linktr.ee/icbeldorado