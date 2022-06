Investimento social do Sicredi beneficia a sociedade

Com presença em mais de 1.600 cidades espalhadas por todos os estados brasileiros, o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que faz parte da comunidade. Tem o propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera, promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para isso, apoia projetos, ações e causas que beneficiam a comunidade.

O apoio do Sicredi a essas ações faz parte de sua essência e do cooperativismo de crédito, cuja atuação visa o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas, o que contribui para construir uma sociedade mais justa e próspera. Projetos sociais, culturais, esportivos e que envolvem o meio ambiente são de interesse da comunidade, e consequentemente do Sicredi, que é formado de pessoas para as pessoas. Em resumo, se é da vontade da comunidade e faz bem às pessoas, o Sicredi participa.

Na área social, as iniciativas apoiadas seguem três pilares: cooperação, educação e desenvolvimento local. Desde 2020, o Sicredi “investiu” nos estados da região Norte e Centro-Oeste, mais de R$ 16 milhões em projetos locais, o que demonstra e comprova o seu interesse pela comunidade.

No esporte, na mesma região, o Sicredi contribui com o desenvolvimento dos campeonatos de futebol mato-grossense, rondoniense, acreano, e incentiva alguns times locais, como forma de valorizar o esporte e as pessoas envolvidas, além de atividades esportivas como a Corrida de Reis, realizada no último domingo e que reuniu cerca de 15 mil atletas, profissionais, amadores e corredores por hobby para esta que é considerada uma das maiores corridas de rua do país.

“O Sicredi não é uma instituição financeira que trabalha apenas para oferecer produtos e serviços financeiros. Somos uma instituição que faz parte da sociedade, que vive junto com as comunidades. Desenvolvemos projetos e ações sociais que visam a cooperação, a educação, o bem-estar das pessoas. Tudo isso guiado pelo nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera”, afirma o presidente da Central Sicredi Centro Norte, João Spenthof.

Corremos juntos

Além de apoiar ações, iniciativas e instituições, o Sicredi e seus colaboradores participam dos eventos. Um deles é a Corrida de Reis, que ocorreu no último dia 19 de junho em Cuiabá, quando mais de 250 colaboradores das cooperativas que atuam em Mato Grosso vieram à Capital para correr os 10 km da prova. A Corrida de Reis é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo e que faz parte do calendário de atletas do Brasil e do mundo como uma das principais corridas do Brasil.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 26 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).