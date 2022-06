Jovem atacante acreano assina contrato com o Fluminense-RJ

O jovem atacante acreano Ruan, que disputou com a camisa do Andirá a Copa São Paulo de Futebol de Juniores 2022, assinou, na semana passada, seu primeiro contrato profissional com o Fluminense-RJ. O atleta de 17 anos chega ao Fluminense como uma joia e, para os mais otimistas, pode ser até mesmo, em curto prazo, o substituto do atacante Fred, esse também não poupando elogios para as qualidades do goleador acreano.

Na semana passada, o empresário do atleta, Francis Melo, o mesmo do atacante Fred, usou as redes sociais para anunciar com entusiasmo a chegada do atacante acreano à base do Tricolor das Laranjeiras.

“Aos tricolores de coração, que estão preocupados com a iminente aposentadoria do maior camisa 9 da história do Fluminense, o #timeFrancisMelo tem a resposta para as suas orações: Ruan, centroavante nato, é a mais nova contratação das categorias de base do tricolor! O jovem atleta chamou a atenção por sua qualidade acima da média, sua habilidade dentro da área e, claro, seu faro de gol. O pacote completo fez com que o tricolor não perdesse tempo: Ruan já chega, após intensa disputa no mercado, assinando seu primeiro contrato profissional da carreira”, escreveu o empresário.

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Juniores, Ruan chegou a assinar contrato com a Ferroviária-SP, mas não ficou no clube paulista e quase acertou uma transferência para Atlhético-PR antes de assinar contrato com o tricolor carioca.

De acordo com o técnico Kinho Brito, hoje na base do Galvez, a multa rescisória do contrato de Ruan com o Fluminense está fixada no valor de R$ 50 milhões.

Nas redes sociais, o jovem também comemorou o acerto com o Fluminense: “Hoje é um dia muito importante pra mim! Feliz demais por assinar meu primeiro contrato profissional com o @fluminensefc. Agradeço a todos os envolvidos, principalmente minha família e ao Time Francis Melo que foram responsáveis por esse momento! Sou muito grato a vocês por estar aqui hoje, com novos desafios pela frente e muita vontade de vencer!!! Vamos juntos, Fluzão!”, escreveu o atacante.

Ruan chega ao Fluminense meio século após a passagem de outro atleta acreano pelo Tricolor das Laranjeiras. Refiro-me ao saudoso meia Dadão – craque que jogou no Tricolor em 1970 e 1971, com o nome de Eduardo -, eleito durante a passagem do centenário da Revolução Acreana (2002) como o maior atleta do século no estado.

Outro atleta acreano que brilhou no clube carioca foi o atacante Matheus Pato, hoje no futebol da Malásia. Pato, atuando pelo Tricolor das Laranjeiras, chegou, inclusive, a conquistar não somente um título de campeão brasileiro sub-23, mas também fechou a competição, ocorrida em 2015, como o artilheiro.