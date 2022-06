Jovem é ferido a tiros enquanto conversava com amigos em Rio Branco

O jovem Mateus Felipe Silva, 19 anos, vulgo “Peteca”, foi ferido a tiros na noite desta sexta-feira (24), na Travessa Bem-te-vi, no bairro Novo Horizonte, região da Floresta, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Mateus estava sentado na calçada da rua conversando com amigos, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta modelo Twister de cor azul.

A dupla parou e perguntou aos jovens quem deles seria o “Peteca”, porém, ninguém respondeu, então, o passageiro, de posse de uma arma de fogo, realizou vários disparos e acertou “Peteca” com um tiro no braço que transfixou o corpo do jovem. Outro disparou atingiu as costas do rapaz e atingiu o pulmão. Após a ação, o bandido subiu na moto e fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas quando os paramédicos chegaram a vítima já tinha sido encaminhada no babageiro de um veículo de cor branco, ao pronto-socorro de Rio Branco e deu entrada em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram as informações e características dos criminosos e, em seguida, fizeram ronda pela região na tentativa de encontrar o acusado, mas não tiveram êxito.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).