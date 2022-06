Jubileu de Platina: veja fotos da comemoração dos 70 anos de reinado de Elizabeth II

O Reino Unido iniciou, nesta quinta-feira (2), as celebrações dedicadas ao “Jubileu de Platina”, que marca os 70 anos de reinado da monarca Elizabeth II, considerado o mais longo da história.

Para a comemoração, o Palácio de Buckingham decretou um feriado de quatro dias que segue até este domingo (5), com shows, eventos e festas de rua.

Por volta das 06h45 (horário de Brasília), a família real deixou o Palácio de Buckingham, em Londres, para dar início à celebração. A rainha Elizabeth II surgiu na sacada e cumprimentou a multidão por volta das 8h20.

Antes da cerimônia, a família real percorreu um percurso de cerca de 1 km até o Horse Guards Parade, para um desfile militar.

A festa está sendo preparada há meses, e eventos ocorrem desde o início do ano. Isso porque duas datas são comemoradas em relação à chegada de Elizabeth à coroa. A primeira é o dia 6 de fevereiro – conhecido como Dia da Ascensão, data em que o rei George VI morreu e Elizabeth passou a ser a monarca do Reino Unido –, e a segunda é o dia 2 de junho, no qual ocorreu a cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, em Londres, em 1952.

