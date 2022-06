Lucas Guimarães publica nude de Carlinhos Maia em rede social

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, acabou publicando “sem querer” um nude do influencer nos stories do Instagram e, em poucos minutos, acabou se tornando um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Apesar da foto ter sido apagada, não demorou muito para que a imagem circulasse nas redes sociais. Essa não é a primeira vez que um nude do influenciador digital cai na web.

Na foto publicada pelo marido do também influencer, Carlinhos aparece completamente nu enquanto escova os dentes.

Carlinhos Maia em mais um nude “sem querer”. Hanram! pic.twitter.com/aBe6Rtjp9K — Glebson Dantas (@GlebsonDantas) June 27, 2022

No Twitter, diversos internautas acreditam que esse tipo de vazamento “sem querer” já esteja acontecendo propositalmente.