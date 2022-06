Ludmilla rebate Bruna Karla após comentário homofóbico: “Revoltada”

Entenda

A cantora gospel Bruna Karla está sendo detonada nas redes sociais após circular um trecho de sua entrevista ao podcast Positivamente, onde ela é acusada de dar uma série de declarações homofóbicas a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Durante a conversa com Karina Bacchi, Karla contou que só iria ao casamento de um amigo gay caso ele estivesse se casando com uma mulher.

“Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ e eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’”, contou.

“Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus“, completou a artista.