São Felipe segue imbatível com 4 vitórias no Campeonato Intermunicipal de Manoel Urbano

O time de futsal São Felipe, representante de Sena Madureira no prestigiado Campeonato Intermunicipal em Manoel Urbano, está roubando a cena com uma série de vitórias impressionantes. Com um desempenho impecável, o São Felipe é o único time na competição a vencer os quatro primeiros jogos, consolidando-se como um dos favoritos ao título.

De acordo com a comissão técnica representada por Pelézinho, o retrospecto do São Felipe tem sido exemplar. A equipe iniciou sua jornada com uma vitória avassaladora sobre Santa Rosa do Purus por 5×1, seguida por uma impressionante vitória por 6×1 sobre Tarauacá. O ímpeto vencedor continuou com uma vitória por 5×1 sobre Manoel Urbano e uma emocionante vitória por 3×2 sobre Jordão.

Nesta quarta-feira, o São Felipe volta à quadra para enfrentar o time do Vila City. Apesar de já estar classificado para a fase de mata-mata, o São Felipe está determinado a manter seu domínio no torneio. Com seu desempenho consistente e determinação inabalável, o time de Sena Madureira é uma das grandes promessas deste evento que reúne diversos municípios do estado do Acre em comemoração ao aniversário de Manoel Urbano.

Os fãs e entusiastas do futsal estão ansiosos para ver o desenrolar do campeonato e descobrir se o São Felipe conseguirá manter sua invencibilidade e conquistar o tão almejado título do intermunicipal 2024.