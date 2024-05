EA Sports FC e mais: jogos da PS Plus de maio já estão disponíveis

O plano de entrada do serviço de assinatura da PlayStation, a PS Plus Essencial, recebeu nesta terça-feira (7) sua nova leva de jogos mensais, que ficam disponíveis sem custo adicional aos assinantes. Entre os destaques está EA Sports FC 24, que é o antigo FIFA da Electronic Arts e que precisou mudar de nome devido a decisões de licenciamento.

Conforme a tradição, os jogos resgatados ficam registrados na conta do jogador para sempre. No entanto, só será possível executá-los caso haja uma assinatura da PS Plus em vigor. Veja a lista completa com os jogos de maio:

EA Sports FC 24 (PS4, PS5);

(PS4, PS5); Ghostrunner 2 (PS5);

(PS5); Tunic (PS4, PS5);

(PS4, PS5); Destiny 2: A Queda da Luz (PS4, PS5).

De acordo com o blog oficial da PlayStation, EA Sports FC 24 fica disponível para resgate até o dia 17 de junho de 2024. Já os demais jogos saem do catálogo mais cedo, em 3 de junho de 2024. A lista costuma ser atualizada sempre na primeira terça-feira de cada mês com uma nova seleção de títulos.

Mais sobre os jogos da PS Plus de maio

EA Sports FC 24

Seguindo a premissa de “time que está ganhando não se mexe”, EA Sports FC 24 segue a fórmula já conhecida pelos entusiastas. No entanto, o jogo aposta em novas tecnologias para deixar as partidas mais realistas e ressaltar a individualidade de cada jogador, com suporte a mais de 19 mil atletas licenciados, 700 times e 30 ligas — incluindo Champions League masculina e feminina da UEFA.

Ghostrunner 2

Situado em um mundo cyberpunk, Ghostrunner 2 traz uma perspectiva em primeira pessoa e salta aos olhos com suas sequências de ação rápidas e punitivas. O jogo traz melhorias aos seus sistemas de combate e dispensa a linearidade do título anterior.

Tunic

Por muito tempo, Tunic foi chamado carinhosamente pelos fãs de “Zelda de raposinha” e isso não é à toa. O jogo traz uma estética bastante carismática e chama a atenção pelo seu mundo colorido e ao mesmo tempo ameaçador, que utiliza um idioma irreconhecível e inelegível. O jogador desvenda mistérios aos poucos enquanto coleta fragmentos de um manual interativo, que remete aos anos 90.

Destiny 2: A Queda da Luz

A Queda da Luz é uma das expansões disponíveis para Destiny 2. No conteúdo, os Guardiões são levados para uma metrópole iluminada de Netuno para se juntar à luta dos Andantes Nebulares contra a Legião da Sombra. O conteúdo traz novas recompensas e poderes inéditos.

