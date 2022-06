Mãe de Safadão chora ao descobrir internação do filho e pede orações

Dona Bil completou o seu discurso desejando uma pronta recuperação ao filho.”Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, finalizou. Ao fundo tocava a música Deus Tem Um Plano, interpretada por Wesley Safadão e o cantor Clovis. “Deus tem um plano, na hora do seu problema, do seu desespero! Deus tem um plano, você pode confiar, não precisa ter medo”, ecoava a canção. Dona Bil completou o seu discurso desejando uma pronta recuperação ao filho.”Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer, cantar e encantar”, finalizou. Ao fundo tocava a música Deus Tem Um Plano, interpretada por Wesley Safadão e o cantor Clovis. “Deus tem um plano, na hora do seu problema, do seu desespero! Deus tem um plano, você pode confiar, não precisa ter medo”, ecoava a canção.

Também no Instagram, o artista revelou os próximos passos de sua recuperação por meio de uma nota. “Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã dessa quarta-feira (29/6), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica. Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal, ele permanecerá de repouso até uma nova avaliação médica”, explicava uma parte do comunicado.