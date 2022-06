Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação chega ao Acre; confira a agenda

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, chegou ao Acre nesta quarta-feira (1).

Ele participa do evento de revitalização do Núcleo de apoio à pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), nas dependências do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com a presença do vice-reitor da Ufac, Josimar Batista, acontece também o descerramento da placa de inauguração pelas mãos do ministro, além da assinatura da Carta de Intenção de colaboração técnica e científica entre o Inpa e a Ufac.

Guida, a reitora, não compareceu ao evento, pois está cumprindo agenda em Brasília.

Quem também marcou presença na cerimônia foi o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Barbary de Mesquita.