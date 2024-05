Fluminense e Botafogo são mais dois times brasileiros classificados à próxima fase da Libertadores 2024. Na noite desta quinta-feira (16/5), Tricolor e Glorioso venceram seus compromissos pela competição continental e se juntaram a Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo no mata-mata da competição continental.

No Maracanã, o Flu teve trabalho, mas bateu o Cerro Porteño por 2 x 1, garantiu o primeiro lugar do Grupo A e a classificação antecipada. Já no Peru, o Fogão superou o Universitario por 1 x 0 e também cravou a vaga.

No Rio de Janeiro, o Fluminense saiu na frente do Cerro com um golaço de Marcelo, logo aos 14 minutos de jogo. O lateral puxou para a perna direita e mandou de chapa, no ângulo, em uma verdadeira pintura no Maraca. Mas os paraguaios mostraram que não venderiam barato a vitória e empataram logo em seguida, em gol marcado por Viera após roubada de bola de Piris da Mott.

O Cerro Porteño chegou a virar o jogo aos 30 minutos, mas o VAR anotou impedimento de Diego Churin.

Na segunda etapa, o Flu voltou melhor e passou a pressionar em busca dos três pontos. A situação ficou mais fácil quando Baez recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. E aos 27 minutos, o Tricolor marcou o gol que garantiu a vitória e a classificação: Guga cruzou e Ganso cabeceou com classe, sem chances para o goleiro.

A vitória levou o time de Fernando Diniz aos 11 pontos, assegurando a primeira posição do grupo. O Cerro tem cinco, assim como o Colo-Colo, e os dois times se enfrentam na próxima rodada valendo a outra vaga da chave. Com quatro, o Alianza Lima pega o Flu, precisa vencer e torcer por um empate dos adversários.

Botafogo

No Peru, o Botafogo também fez sua parte e se classificou. Em um jogo duro contra o Universitario, o Glorioso marcou no segundo tempo, com Jeffinho e ficou com uma vaga no Grupo D. O time da estrela solitária tem nove pontos, mesma pontuação do Junior Barranquilla-COL.

Os dois times definem o primeiro lugar da chave na próxima rodada.