Motorista é preso com quase 60kg de drogas dentro de sacas de milho no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal prendeu cerca de 59,3kg de drogas escondidas em sacas de milho em um caminhão com destino a capital Rio Branco, durante um patrulhamento no km 158 da BR-317, em Capixaba, no interior do Acre.

O caminhão partiu de Brasileia, região fronteiriça, e seguia para a capital quando foi abordado em Capixaba. Segundo informações da PRF, o motorista se mostrou nervoso e levantou suspeita dos policiais, que deram início a busca e inspeção na carroceria do veículo, que transportava milho. Dentro de uma das sacas foi encontrado um pacote contendo cocaína e maconha do tipo skunk.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Federal, em Rio Branco, onde foi descarregado o caminhão e apreendidas as seguintes substâncias: 15,08kg de skunk, 27,035kg de pasta base de cocaína e 16,015kg de cloridrato de cocaína.