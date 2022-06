Mulher se defende de agressões e marido descontrolado é esfaqueado

Um homem de 33 anos foi esfaqueado e preso após agredir a esposa de 39 anos na madrugada desta quinta-feira (09) em um apartamento no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho (RO).

O acusado descontrolado atacou a mulher com socos no olho, causando corte no supercílio dela.

Descontrolado, o homem ainda destruiu as janelas do apartamento e a TV de 42 polegadas da vítima.

A mulher para se defender pegou uma faca de serra e o marido foi esfaqueado na mão, braços e costas.

Quando a Polícia Militar chegou deu voz de prisão ao acusado por violência doméstica.

A mulher contou para a PM que já foi agredida pelo marido em outras oportunidades.

Os policiais levaram a vítima e o acusado para atendimento médico na UPA e depois a ocorrência foi registrada no Departamento de Flagrantes DA Polícia Civil.