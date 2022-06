Na data da morte de Leandro, Leonardo faz homenagem durante show

Durante a apresentação, Leonardo se mostrou bastante emocionado e dedicou Não aprendi Dizer Adeus, canção gravada pela dupla em 1991, para o irmão. “Estou aqui sem a minha cara-metade. Uma salva de palmas para ele”, pediu o cantor.

Morte de Leandro

A morte de Leandro causou comoção em todo o país no ano de 1998, quando a dupla sertaneja vivia seu auge. Desde o momento em que o cantor foi diagnosticado com o tumor de Askin, em abril daquele ano, o Brasil inteiro acompanhou o seu tratamento. No dia 23 de junho, no entanto, o país parou para se despedir do ídolo, que, após uma semana internado, não resistiu à doença, até hoje considerada muito rara em crianças e adultos.