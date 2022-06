Noites geladas no Acre e mais frio: confira a previsão do tempo para os próximos dias

O Acre deve seguir com as temperaturas baixas durante todo final de semana, segundo informações do pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, que alertou para ventos intensos no sábado e domingo, que deixarão o fim de semana gelado no Acre.

“As maiores temperaturas neste fim de semana ficarão abaixo de 20ºC, no sábado, e abaixo de 24ºC, no domingo. Durante as noites, a sensação térmica deverá ficar abaixo de 9ºC, para quem estiver exposto aos ventos intensos que estarão soprando”, escreve o pesquisador.

Friale também alertou para as noites frias, que devem registrar mínimas entre 10 e 13ºC ao amanhecer de segunda e terça-feira, nas cidades de Rio Branco, Brasileia, Assis Brasil e cidades próximas.

Veja a previsão do tempo no Acre:

A previsão do tempo para este sábado (11), é tempo firme, mas frio e muito ventilado no Acre e estados próximos. Para o Acre, a região de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo deve ser frio, com ventos intensos e muitas nuvens, mas sem chuvas. Na região de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, devem ocorrer chuvas pela manhã e o tempo será frio e ventilado, com o céu encoberto.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 18 e 20ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 18 e 20ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 19 e 21ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 21 e 23ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 22 e 24ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 22 e 24ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 21 e 23ºC.

Para o domingo, a região de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira segue com tempo frio, ventos intensos e sem chuvas. A temperatura mínima varia entre 12 e 14ºC, e a máxima oscila entre 22 e 24ºC.

A região de Cruzeiro do Sul e Tarauacá terá tempo frio, ventos intensos, muitas nuvens e sem chuvas. A temperatura mínima varia entre 15 e 17ºC, e a máxima, entre 23 e 25ºC.