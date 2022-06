Operação para combater esquemas de licitações em Cruzeiro do Sul não tem a ver com atual gestão

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul informou que a operação deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (24), naquele município, além de Rio Branco e João Pessoa (PB), visando combater esquemas de fraudes em licitações e desvios de recursos público, não tem ligação com a gestão do atual prefeito Zequinha Lima.

Procurada pela reportagem do ContilNet, a assessoria de imprensa do poder municipal se manifestou sobre o assunto.

“As investigações dessa operação não se referem à atual gestão”, enfatizando informação da própria PF de que as investigações tiveram início em meados de 2018, para apurar uma suposta associação de construtoras com o objetivo de frustrar, mediante ajuste e combinação de propostas, o caráter competitivo de licitações, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, com a participação de agentes públicos e empresários, causando prejuízo de cerca de 5 milhões de reais aos cofres públicos.