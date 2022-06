Pabllo Vittar morde ‘mala’ de Pedro Sampaio durante festa; veja vídeo

No vídeo que viralizou nesta quarta-feira (15), a artista aparece ajoelhada no momento que abocanha o DJ. “Pabllo dando uma mordidinha no Pedro Sampaio, socorro”, escreveu um internauta ao divulgar as imagens.

No Twitter, usuários repercutiram a atitude inusitada da cantora. “A cara de quem venceu na vida”, brincou um usuário. “Tô chocado, Pabllo me representa”, brincou outro.

Veja o vídeo: