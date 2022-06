Pepê, dupla de Neném, tatua nome dos filhos enorme no rosto e se arrepende

No programa “A Tarde é Sua” (RedeTV) de hoje, Pepê, da dupla com Neném, confessou que se arrependeu das enormes tatuagens que fez para homenagear os filhos gêmeos com Thalyta Santos, João Gael e Enzo Fabiano.

“A tatuagem é muito feia. Pensei que fosse um nomezinho aqui, ali”, disse Sônia Abrão ao ver a tatuagem do lado esquerdo com o nome de Enzo, antes de Pepê aparecer em vídeo no programa.