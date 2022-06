Perda cruel de Zilu comove e vídeo deixa o Brasil de joelhos: “Quero me lembrar de você”

No ano de 2014, Zilu encarou, em suma, um dos piores instantes de sua vida por causa do divórcio de Zezé Di Camargo. Todavia, ela ergueu a cabeça, sacudiu a poeira e virou uma das queridinhas do povo. Ela também mostrou o corpão ousado.

Nesta sexta (24), a artista, dessa forma, desabou ao expor um vídeo de seu pai, Geraldo Godói, que morreu em 2021, por conta do coronavírus. O motivo é que o genitor da beldade faria noventa anos hoje e ganhou uma bela homenagem.

Sendo assim, Zilu expôs além disso uma série de instantes junto do parente e de sua família com a canção “Na Eternidade”, de Bruna Karla.

“Eu quero me lembrar de você, como alguém que sempre ousou sonhar e acreditar nos sonhos de Deus”, declarou um trecho da canção. Fora expor o vídeo nos stories de rede social, ela realizou uma linda homenagem para o pai.

“Deus o quis mais perto Dele, e sinto amor e gratidão intensa por ter sido muito amada por ele nos seus 89 anos em que esteve aqui conosco!”, iniciou. Em seguida, a ex-esposa de Zezé Di Camargo desmanchou ao comentar sobre a morte de Geraldo Godói. “Pai, a saudade dói e corrói em muitos dias”, desabafou Zilu.

Dessa forma, Zilu comenta sobre o pai

“Mas sua presença e seus ensinamentos ficaram gravados em mim pra sempre”, disse ela, que assumiu chorar por conta do dia. “Receba minhas lágrimas em forma de amor e gratidão, e desfrute do seu dia ao lado de nosso Pai!”, prosseguiu, em resumo. Para encerrar, ela comentou que crê que, um dia, irá observar o pai de novo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

“Te amo como sempre te amei, e ainda não consigo conviver com sua ausência! Saudades… feliz aniversário!”, finalizou. Por causa da postagem cheia de afeto, ela deixou novamente o país de joelhos com sua perda cruel. Logo abaixo, Camilla Camargo também largou uma mensagem para seu vovô.

“Mãezinha linda Zilu que Deus conforte seu coração. Vovô faz mta falta e sempre fará mas está ao lado de Deus. Te amo”, declarou a herdeira de Zezé, por fim.