Mâncio Lima-AC: inscrições para Processo Seletivo vão até esta sexta

No estado do Acre, a Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Semec), anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de uma vaga destinada à contratação de Assistente de Alfabetização, a fim de atuar na Escola Braulino Vieira Alencar.

Logo, os profissionais admitidos deverão atuar de forma voluntária no Programa Tempo de Aprender, a fim de fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes de todas as turmas de pré-escolar, de primeiro e segundo anos do ensino fundamental I.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato seja graduado em pedagogia ou licenciaturas ou ter cursado o magistério em nível médio ou estar cursando o curso de pedagogia, além de ter conhecimento e habilidade em alfabetização entre demais critérios especificados no edital. Ao ser contratado, o voluntário poderá atuar em jornadas de cinco a dez horas semanais por turma, no qual não deverá exceder mais de oito turmas nas unidades escolares não vulneráveis e quatro turmas nas unidades escolares vulneráveis, a serem remunerados por meio bolsa mensal para fins de ressarcimento de despesas pessoais, tais como alimentação e transporte, no valor que alterna entre R$ 150,00 e R$ 300,00, correspondente a cada turma em que atuar.

Dentre as funções a serem desempenhadas pelo profissional contratado, estão as seguintes atribuições: participar do planejamento das atividades juntamente com o professor alfabetizador; cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa; acompanhar o desempenho escolar dos alunos; elaborar e apresentar o relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente; e demais tarefas afins.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever gratuitamente no período de 30 de junho de 2022 a 1º de julho deste mesmo ano, na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto.

Como forma de classificação, os candidatos serão classificados mediante aplicação de análise da documentação comprobatória, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

