Probabilidades e previsões de apostas de Preakness para 2022

Preakness é um dos nomes mais cintilantes no que toca às corridas de cavalos em todo o mundo, sendo uma das joias da “Triple Crown”, aqueles que são considerados os três maiores eventos desta modalidade.

A edição de 2022 prepara-se para ser uma das mais excitantes de sempre desta competição, com vários nomes à procura do título e de se tornarem um marco na história deste esporte que é dos mais relevantes para muitas culturas.

Apesar de este ser um esporte para um público muito específico, o mesmo tem vindo a ser acompanhado de forma muito detalhada pelas plataformas de apostas esportivas, sendo que o Ganhador é um dos sites que melhor cobre este evento.

Para entendermos melhor a grandiosidade deste evento, é importante conhecer melhor a história de Preakness e o porquê da sua magnitude num esporte em que centenas de corridas são realizadas todos os anos.

O que é o Preakness?

A primeira edição do Preakness foi disputada há precisamente 149 anos, sendo que 1873 marca o início de um dos eventos mais apreciados pelos entusiastas desta modalidade, tendo a sua corrida inaugural feita em New Jersey.

Atualmente disputado no Pimlico Race Course em Baltimore, Maryland, o Preakness é reconhecido como sendo um dos melhores eventos do calendário esportivo, sendo que o grande prémio está situado em cerca de 1.5 milhões de dólares.

Este é um evento que serve praticamente como “cimentação” para o vencedor do Kentucky Derby, reconhecido como sendo das corridas mais importantes da história, fazendo assim desta uma sequência de luxo, para os cavalos e respetivos jockey, na luta pela “Triple Crown”.

Uma das particularidades do Preakness é que este é disputado apenas duas semanas após o Kentucky Derby, um espaço temporal muito pequeno para a maioria dos cavalos, que têm tendência a ter mais tempo para descanso.

Apesar do pouco tempo de preparação, praticamente todos os grandes competidores marcam presença neste evento, numa luta verdadeira titânica pelo título.

Os grandes nomes do Preakness

A história do Preakness conta com inúmeros nomes de grande relevância para a modalidade, sendo que o primeiro “verdadeiro vencedor” foi condecorado em 1917 recebendo um “Woodlaw Vase” que, para sua infelicidade, não poderia manter consigo.

Este troféu acaba por ser emblemático, já que o mesmo marca presença em todas as edições desta competição, sendo retirado do Baltimore Museum of Art, onde atualmente é uma das figuras mais relevantes em exposição.

Quando falamos de grandes nomes associados ao Preakness é impossível dissociar o cavalo “Secretariat” a esta competição, já que o mesmo possui o recorde de tempo neste hipódromo e, após 50 anos, ainda mantém os recordes em todos os eventos do “Triple Crown”.

Eddie Arcaro, que dominou por completo o Preakness entre 1941 e 1957, é reconhecido como o melhor jockey deste evento, tendo garantido a vitória por 6 ocasiões distintas e, quase sempre, com cavalos diferentes.

Uma das componentes mais importantes deste evento, é o facto de já terem existido seis éguas a tornarem-se vencedoras, um recorde muito importante, sobretudo porque mais recentemente, em 2020, Swiss Skydiver foi a grande vencedora.

Os competidores em destaque para edição deste ano

Com nove nomes de enorme reputação a marcar presença na edição deste ano, existem alguns favoritos à partida para as casas de apostas, sendo que atualmente os competidores estão colocados desta forma.

Simplification Creative Minister Fenwick Secret Oath Early Voting Happy Jack Armagnac Epicenter Skippylongstocking

Entre estes competidores, o favoritismo está claramente entre Simplification e Creative Minister, que se destacam com as suas odds em relação aos demais competidores, onde Skippylongstocking fecha o quadro de probabilidades.

Esta segunda grande prova do “Triple Crown”, fica claramente marcada pela ausência de um competidor em Rick Strike, que está a ser dos cavalos mais destacados nas provas realizadas em 2022, especialmente depois do Kentucky Derby.

Previsões para o Preakness 2022

Seguindo um pouco a tendência das casas de apostas atuais, é impossível negar o favoritismo evidente de competidores como Simplifcation e Creative Minister, contudo, competidores como Early Voting (que faz aqui a sua estreia), poderão complicar as contas.

Este é um evento que fica bastante marcado pelo equilíbrio entre todos os cavalos presentes, sendo que a experiência poderá contar muito, sobretudo depois de um Kentucky Derby que poderá deixar muitos dos cavalos cansados e com apenas duas semanas de recuperação.

Assim sendo, as probabilidades de vitória para o treinador Antonio Sano e o jockey John Velasquez acabam por ser as mais elevadas, muito devido à grande temporada que Simplification está a realizar até ao momento.

Creative Minister parte muito perto, treinado por Kenny McPeek e o jockey Brian Hernandez Jr, que têm aqui uma verdadeira luta para tentar tirar Simplification do topo.

Por último, é importante realçar a presença de Epicenter, que depois da segunda posição no Kentucky Derby tem aqui uma excelente oportunidade de quebrar as expetativas existentes nas casas de apostas e conseguir um título que acabaria por ser merecido.

Em jeito de conclusão, o Preakness 2022 avista-se como sendo um dos grandes eventos das corridas de cavalo para este ano, com vários cavalos à procura da vitória e história a poder ser feita em Maryland, duas semanas depois de um fantástico Kentucky Derby.