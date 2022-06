Rômulo Grandidier pede exoneração do cargo de chefe de departamento na Casa Civil

O contador e consultor Rômulo Grandidier pediu exoneração do cargo de chefe de departamento na Casa Civil. A decisão saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (01).

Rômulo já foi secretário da Fazenda do Estado do Acre e secretário da Casa Civil ainda na gestão de Gladson Cameli. Com 22 anos de experiência na área econômica, Grandidier atua como contador, consultor, auditor e projetista.

Natural de Cruzeiro do Sul, ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa, Direito Tributário, Legislações & Contencioso Fiscal e em Auditoria Contábil e Gestão de Tributos.

A saída de Rômulo não teve motivo específico apresentado pelo próprio gestor ou pelo Palácio Rio Branco, mas seu nome é um dos cotados para compor a chapa majoritária como vice de Gladson.