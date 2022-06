Salário mínimo 2023 pode ultrapassar R$ 1.300? Confira as previsões

Em um novo levantamento, o Ministério da Economia declarou que o salário mínimo 2023 pode chegar a R$ 1.310,17. A pasta utilizou como referência o índice da inflação, que chegou recentemente a 8,1%. O valor é R$ 98,17 acima do piso nacional atual de R$ 1.212.

Se esta projeção se mantiver, ou a inflação continuar aumentando até o final de 2022, as chances são de um novo aumento do salário mínimo, neste caso, com valores acima do esperado. Vale destacar que o governo federal só libera oficialmente as quantias do reajuste em janeiro de cada ano.