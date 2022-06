SEICT abre licitação de pregão presencial para contratação de serviços comuns de engenharia

A Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia (SEICT) abre licitação de pregão presencial 116/2022 para contratação de serviços comuns de engenharia, por demanda, para execução de manutenção predial preventiva e/ou corretiva, contemplando serviços de consertar, conservar, demolir, instalar, manter, montar e reparar as estruturas do prédio em questão, podendo também reformas de pequena monta sem alteração substancial da estrutura que consistam de atividades simples, conforme orientação técnica do OT – IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditores de Obras Públicas – IBRAOP e que possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado local e preços referenciais do SINAPI, não desonerada, que possuam natureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais na sede da sede administrativa do polo moveleiro no município de Feijó (AC). Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 07 de julho de 2022, 08:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.