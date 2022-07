TJAC mantém prisão preventiva de condutor flagrado com 14 quilos de drogas na BR-364

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre indeferiu o Habeas Corpus impetrado por um condutor preso cautelarmente. Ele foi flagrado na BR-364 em uma camionete onde foram encontrados 14 quilos de cocaína, por isso foi acusado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A defesa postulou pela concessão de liberdade, com a imposição de monitoramento eletrônico, medida essa menos gravosa que a segregação cautelar imposta. O paciente disse que trabalha com transporte de cargas, ou seja, tem emprego lícito, não possui maus antecedentes criminais e um filho menor de idade.

Contudo, ao analisar os autos, a desembargadora Denise Bonfim afirmou que não constrangimento ilegal a ser sanado, portanto deve ser mantida a decisão proferida na audiência de custódia. “Ademais, o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão cautelar quando presentes os seus pressupostos, razão pela qual indefiro a liminar pleiteada”.