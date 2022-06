UFC 275: Glover confirma luta contra Prochazka

A encarada entre Glover, campeão do peso-meio-pesado, e o desafiante Prochazka foi dura, mas respeitosa, com média distância e sem provocações. De fato, os dois se cumprimentaram e trocaram palavras amenas após. Na hora da entrevista, porém, o lutador tcheco disse já sentir o cinturão na sua cintura. O campeão rebateu:

– Estou sempre pronto para a guerra. É sempre uma guerra no octógono e estou preparado. Ele não vai tomar meu cinturão, cara – prometeu Teixeira.

Taila Santos foi a primeira dos dois brasileiros a se pesar. Tranquila, ela marcou 56,7kg e sorriu ao ver confirmada sua disputa do cinturão peso-mosca. A campeã Valentina Shevchenko esteve ainda mais leve, com 56,5kg, e encarou a brasileira de muito perto. Mas Taila não recuou, com postura firme e punho em riste, e sorriu ao final da encarada.

– Felicidade de trabalho realizado e concretização de sonho – limitou-se a dizer a desafiante ao ser perguntada sobre sua sensação às vésperas de lutar pelo título. A campeã, por sua vez, esbanjou confiança em uma vitória que pode quebrar o recorde de defesas bem sucedidas do cinturão numa divisão feminina do UFC.

– Me sinto forte e confiante, muito forte. Não importa quem, não importa onde, eu quebro todas elas. Estou numa missão, vamos lá! – disse Valentina, aplaudida pelos torcedores.

Talvez empolgados com a presença do público, em grande parte asiático ou vindo da Austrália, os lutadores fizeram encaradas quentes. Já no primeiro cara a cara, Ramona Pascual e Joselyne Edwards quase tocaram narizes. Na pesagem da última luta do card preliminar, Seung Woo Choi e Joshua Culibao precisaram ser separados após se estranharem.

O público levantou com o retorno de Joanna Jedrzejczyk, ex-campeã do peso-palha, após dois anos sem lutar. Para sua revanche com Weili Zhang, outra ex-campeã, a polonesa disse algumas palavras e tentou pressionar, mas a chinesa sorriu, respondeu e ainda a cumprimentou após a encarada.